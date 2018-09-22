Порошенко заверил в эффективности санкций - без них Путин не участвовал бы в нормандском процессе

Он добавил, что Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала.

Санкционная политика Евросоюза позволяет удерживать Россию за столом переговоров по Украине.

Об этом заявил президент Украины Петр Порошенко в интервью немецкой газете Rheinische Post.

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"Санкции – единственный несиловой инструмент, который мы имеем в распоряжении, чтобы оказать давление на агрессора. При этом вообще речь не идет о наказании России. Цель состоит в том, чтобы удерживать президента РФ Владимира Путина за столом переговоров. И в этом смысле санкции очень действенны. Поверьте, без них Путин не занимался бы нормандским процессом, призванным найти мирное решение", – заверил Порошенко.

Он добавил, что Россия платит высокую экономическую цену за свою агрессивную внешнюю политику, и популярность Путина из-за этого тоже пострадала.

"Россияне уже давно избавились от воинственной эйфории, которая царила в первое время после аннексии Крыма. Сегодня многие спрашивают: а что это нам стоит?" – отметил президент Украины.

Порошенко добавил, что Путин изначально надеялся расколоть Европу в вопросе санкций, однако его надежды не оправдались. "Путин надеялся, что Франция после президентских выборов 2017 года под влиянием право-популистского Национального фронта сдаст позиции в вопросе санкций – зря. Затем он поставил на рост позиций "Альтернативы для Германии" после завершения каденции Ангелы Меркель, чтобы наконец избавиться от санкций. До нынешнего времени расчеты Путина не срабатывали, Европа сохранила единство, и за это мы бесконечно благодарны нашим европейским друзьям", – подытожил он.

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Как сообщал УНИАН, 31 июля Совет ЕС ввел санкции против 6 компаний, причастных к незаконному сооружению моста через Керченский пролив в оккупированный Россией Крым. Под санкции попали АО «Институт Гипростроймост – Санкт-Петербург», «ПАО «Мостотрест», «Судостроительный завод «Залив», «ООО «Стройгазмонтаж» (СГМ групп), «OOO «Стройгазмонтаж-Мост» и «АО «ВАД». В ЕС напомнили, что другие ограничительные меры введены из-за ситуации в Украине, касающиеся конкретных секторов российской экономики - банковского, финансового и энергетического. Эти санкции действуют до 31 января 2019 года.

Кроме того, санкции, введенные за незаконную аннексию Крыма и Севастополя, действуют до 23 июня 2019 года. Президент Украины Петр Порошенко поручил Министерству иностранных дел активизировать работу с международными партнерами Украины с целью ужесточения санкций против российского агрессора из-за оккупации украинских территорий - Крыма и Донбасса.

Кабинет министров Украины и Совет национальной безопасности и обороны Украины должны рассмотреть проект распоряжения о введении санкций против 19 юридических и 22 физических лиц Российской Федерации, которые касаются незаконного сооружения Керченского моста с территории России в оккупированный ею Крым.