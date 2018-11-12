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Порошенко завтра встретится с иерархами Московского патриархата - источник

20:30, 12 ноября 2018
Политика
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Петр Порошенко готовится встретиться с представителями УПЦ МП / УНИАН

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Об этом УНИАН сообщил информированный источник.

Ожидается, что встреча состоится в Свято-Успенской Киево-Печерской лавре.

Как сообщал УНИАН, ранее СМИ писали о том, что епископы УПЦ МП планировали 13 ноября провести встречу с главой украинского государства.

Отмечалось, что участие всех епархиальных и викарных архиереев УПЦ МП является обязательным.

Напомним, 3 ноября в турецком Стамбуле Константинопольский патриарх Варфоломей и президент Украины Петр Порошенко подписали соглашение о сотрудничестве. Порошенко подчеркнул, что завершается процесс создания автокефальной церкви, созданы все условия для подготовки к Собору, чтобы томос было предоставлен в соответствии с канонами церкви.

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Теги: #Порошенко#УПЦ МП