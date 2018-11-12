"Путин уже сдал Сибирь": генерал рассказал о стратегии Китая по захвату России

Генерал отметил, что новые ракетные комплексы с ядерным оснащением КНР разместила на своих северо-восточных территориях, откуда они могут нанести удар только по России — на большие расстояния эти ракеты не рассчитаны.

Несмотря на формальные дружеские отношения, Китай уже давно угрожает территориальной целостности Российской Федерации, проводя в Сибири политику экспансии. Недавно к этому добавилась и потенциальная ядерная опасность.

Об этом рассказал экс-заместитель начальника Генштаба ВСУ Игорь Романенко, передает "Обозреватель". Он уточнил, что новые ракетные комплексы с ядерным оснащением КНР разместила на своих северо-восточных территориях, откуда они могут нанести удар только по России — на большие расстояния эти ракеты не рассчитаны.

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"Угроза Китая России уже существует. Ранее социальный подход Китая был — не больше одного ребенка в семье. Сейчас перешли до двух детей на семью. Но если китайцы заходят на территорию РФ, то Пекин ставит своим гражданам задачи: создавать смешанные семьи со славянами, с женщинами с этой части РФ", — пояснил Романенко.

По его словам, таким образом Пекин продолжает экспансию — как экономическую и социальную, так и военную. А российские аналитики тем временем говорят о том, что фактически президент РФ Владимир Путин уже сдал Сибирь китайцам.

"Поднимаются российские договоры, которые имеют очень сомнительное корни — о том, каким образом отбирались эти земли, и китайцы это используют. Потому что их много, им нужна территория. А россиян мало и их военный потенциал снижается, экономика не самая лучшая, социальное положение тяжелое. Китайцы это уже видят и от первоначальных шагов они все мощнее проводят эту экспансию в Россию", — заверил генерал.

"На мой взгляд, через десять лет мы можем снова перейти к концепции двуполярного мира, вот только вместо России будет Китай", — подытожил Романенко.