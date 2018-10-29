Китай построит первый регулярный аэропорт в Антарктиде

Группа экспертов, работающая над проектом строительства воздушной гавани, выбрала локации, где масса льда «смещается незначительно и равномерно».

Власти Китая планируют построить в Антарктиде первый постоянно работающий аэропорт, он может быть открыт уже через несколько лет.

Читайте такжеСостоялся первый в мире коммерческий перелет в Антарктиду

«Инфраструктура будет включать взлетную полосу и воздушный терминал - на уже выбранном месте, согласно плану, построят аэропорт. До его появления нужно еще подождать несколько лет», - рассказал источник китайской газеты Keji Ribao, передает kommersant.

По словам собеседника издания, аэропорт будет открыт прямо на леднике, покрывающем поверхность Антарктиды. Группа экспертов, работающая над проектом строительства воздушной гавани, выбрала локации, где масса льда «смещается незначительно и равномерно».

«Год назад мы в течение года проводили исследования для выбора местоположения будущего постоянного объекта», - рассказал источник газеты. Он напомнил, что в 2009 и 2010 годах китайские специалисты уже построили в Антарктиде две специальные взлетные полосы для экстренной посадки и дозаправки.