Результаты бутафорских российских “выборов” на Донбассе будут юридически ничтожными — МИД

Украинская сторона призвала мировое сообщество к усилению давления на Кремль в связи с фейковым голосованием в ОРДЛО.

Министерство иностранных дел Украины выразило протест в связи с проведением Россией незаконных фейковых выборов на временно оккупированных территориях востока Украины.

Читайте такжеБоевики угрожают предпринимателям за неявку на псевдовыборы на оккупированном Донбассе

Об этом говорится в заявлении, обнародованном на сайте министерства. Отмечается, что попытки России оправдать, организовать и впоследствии легитимизировать процесс фейкового «голосования» на оккупированном Донбассе является вопиющим нарушением норм и принципов международного права, украинского законодательства, а также суверенитета и территориальной целостности Украины.

В то же время, Россия, как сторона конфликта на Донбассе и подписант Минских договоренностей, в очередной раз нарушила свои обязательства.

“Результаты этих псевдовыборов являются юридически ничтожными, не создают никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни международным сообществом. Легитимные выборы на Донбассе могут быть проведены только в полном соответствии с украинским законодательством и стандартами ОБСЕ с обеспечением наблюдения БДИПЧ ОБСЕ (Бюро демократических институтов и прав человека) ОБСЕ — ред.)”, - подчеркнули в МИД.

В то же время, Украина выразила признательность международным партнерам за подтверждение поддержки суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах международно признанных границ.

“Призываем международное сообщество к усилению политического и экономического давления на Кремль, а также введению новых санкций против государства-оккупанта и лиц, которые принимали непосредственное участие в организации этих бутафорских «выборов», - подытожили во внешнеполитическом ведомстве.

Как сообщал УНИАН, сегодня в псевдореспубликах в отдельных районах Донецкой и Луганской областей проходят так называемые "выборы", где якобы выбирают глав «ДНР» и «ЛНР», а также «депутатов парламента».

Служба безопасности Украины открыла уголовное производство в связи с проведением фейковых выборов на временно оккупированной территории Донецкой и Луганской областей.