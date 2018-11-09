Президент ПА НАТО Раса Юкнявичене впервые посетила восток Украины - Фриз

Юкнявичене отметила роль Украины для безопасности Европы и евроатлантического пространства.

Президент Парламентской ассамблеи НАТО Раса Юкнявичене осудила проведение запланированных на 11 ноября так называемых «выборов» в ОРДЛО и призвала мировое сообщество не признавать их.

Об этом на своей странице в Facebook сообщила председатель парламентской делегации Украины в ПА НАТО Ирина Фриз.

По ее словам, в ходе поездки на восток она вместе с председателем ВР Андреем Парубием и президентом ПА НАТО Юкнявичене посетила командно-наблюдательный пункт и ознакомилась с текущей ситуацией в Широкино.

Участники поездки обсудили принятие в первом чтении закона по противоминной деятельности и продемонстрировали президенту ПА НАТО способности по проведению работ по разминированию.

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«На КПВВ Гнутово нас проинформировали о том, что на 01.11 обеспечен пешеходный переход для 1 млн. 200. В целом за сутки в среднем осуществляют переход около 5000 человек и 1500 транспортных средств, по времени это занимает несколько минут на человека и до 15 минут для авто», - отметила Фриз.

Она сообщила, что свой подход к СМИ Юкнявичене начала со слов "Слава Украине!". Она отметила роль Украины для безопасности Европы и евроатлантического пространства.

«Госпожа Раса осудила проведение фейковых выборов на временно оккупированных территориях и призвала к их непризнанию», - отметила Фриз.

Кроме того, по ее словам, Юкнявичене поздравила всех с тем, что в 2020 году состоится сессия ПА НАТО в Киеве. Завершила свое выступление президент ПА НАТО благодарностью украинцам за то, что они сегодня «защищают демократический мир».

Как сообщал УНИАН, на временно оккупированных территориях Донецкой и Луганской областей на 11 ноября назначены так называемые «внеочередные выборы главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов».

В Евросоюзе и США заявили, что назначение «выборов» в так называемых «ЛНР» и «ДНР» является нарушением Минских договоренностей.

В свою очередь пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил о «чрезвычайной важности» того, кто возглавит оккупационные администрации временно оккупированных территорий Донецкой и Луганской областей после псевдовыборов 11 ноября. Он утверждает, что так называемые «выборы» главарей «ДНР» и «ЛНР» и так называемых «депутатов парламентов» не противоречат Минским соглашениям.