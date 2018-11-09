В Регламентный комитет поступило представление на депутата Березкина

Перед рассмотрением представления на комитете депутат должен ознакомиться с ним.

В Комитет Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы парламента поступило представление прокуратуры о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата от группы «Воля народа» Станислава Березкина.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом журналистам сообщил заместитель председателя комитета Владимир Арешонков. По его словам, представление в комитет поступило 8 ноября.

На вопрос, когда комитет сможет рассмотреть это представление, Арешонков отметил, что, по процедуре, с момента вручения представления у депутата есть 5 дней на ознакомление с ним. «Мы соберемся в любой момент. Нам только дают команду, он ознакомился, - и мы собираемся», - отметил Арешонков.

Он не исключил, что заседание комитета состоится на следующей неделе.

Как сообщал УНИАН, 24 октября сообщено о подозрении 10 лицам, которых задержали детективы Национального антикоррупционного бюро Украины по подозрению в завладении 20 млн долларов кредитных средств «Ощадбанка».

Прокуроры внесли в суд ходатайство в отношении всех подозреваемых об избрании им меры пресечения в виде содержания под стражей с альтернативой внесения залога от 5 до 150 млн грн.

По данным САП, среди подозреваемых: двое действующих и один бывший работник банка, которые готовили документацию о выдаче кредита и скрывали от других задействованных служб имеющиеся несоответствия и нарушения в документах заемщика; оценщик, которая дала оценку имущественных прав по фиктивному договору поставки, которые были приняты банком в качестве обеспечения кредита; 5 человек - главный бухгалтер и работники предприятий группы «Креатив», которые для достижения общего умысла по завладению средствами банка подделали ряд документов и непосредственно осуществляли легализацию средств путем их перевода в безналичную форму;сын народного депутата Станислава Березкина, который якобы вместе с другими бенефициарными владельцами группы «Креатив» (в то время) приобрел корпоративные права ПАО «Черноморгидрожелезобетон», приобретенные за счет средств банка.

В САП отмечали, что завладение $20 млн государственного банка было организовано народным депутатом Украины и выполнено его близкими родственниками и бизнес-партнерами.

24 октября руководитель САП Назар Холодницкий направил генеральному прокурору Юрию Луценко представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест народного депутата Украины Березкина. В САП считают, что он, вероятно, причастен к завладению $20 млн кредитных средств «Ощадбанка».

7 ноября Луценко подал в ВР представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности, задержание и арест Березкина.