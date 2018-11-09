В центре Киева заметили рекламу "Партии регионов" (фото)

В сети уже обсуждают попытки "возрождения" "Партии регионов".

В центре украинской столицы появилась реклама "Партии регионов". Агитационный бигборд пользователи сети заметили на улице Малой Житомирской.

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Соответствующее фото на своей странице в Facebook опубликовал пользователь Денис Гороховский. Также данную рекламу заметили "Вести".

"Борд реальный. Находится в Киеве, на Малой Житомирской (как спускаться от Михайловской площади к Майдану)", - говорится в сообщении Гороховского.

Как сообщал УНИАН, в Киеве после реконструкции возобновят работу кинотеатра "Зоряный", где ранее располагался штаб "Партии регионов".