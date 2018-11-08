В Киеве возобновят работу кинотеатра "Зоряный", который раньше был штабом "Партии регионов"
08:46, 08 ноября 2018Общество
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Также предусмотрена реконструкция фонтана, расположенного возле кинотеатра, для создания привлекательной публичной зоны.
Ранее в здании этого кинотеатра располагался штаб Партии регионов / фото kievvlast.com.ua
В Киеве после реконструкции возобновят работу кинотеатра "Зоряный", где ранее располагался штаб "Партии регионов".
Об этом сообщили в пресс-службе Печерской районной госадминистрации.
"После реконструкции "Зоряного", кинотеатр будет оснащен 4 современными кинозалами. Кроме того, в Центре будут проводиться различные культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы ориентированные на популяризацию кинематографа", - говорится в сообщении.
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Также предусмотрена реконструкция фонтана, расположенного возле кинотеатра, для создания привлекательной публичной зоны.
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