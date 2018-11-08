В Киеве возобновят работу кинотеатра "Зоряный", который раньше был штабом "Партии регионов"

Также предусмотрена реконструкция фонтана, расположенного возле кинотеатра, для создания привлекательной публичной зоны.

В Киеве после реконструкции возобновят работу кинотеатра "Зоряный", где ранее располагался штаб "Партии регионов".

Об этом сообщили в пресс-службе Печерской районной госадминистрации.

"После реконструкции "Зоряного", кинотеатр будет оснащен 4 современными кинозалами. Кроме того, в Центре будут проводиться различные культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы ориентированные на популяризацию кинематографа", - говорится в сообщении.

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Также предусмотрена реконструкция фонтана, расположенного возле кинотеатра, для создания привлекательной публичной зоны.