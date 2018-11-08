цей матеріал доступний українською

В Киеве возобновят работу кинотеатра "Зоряный", который раньше был штабом "Партии регионов"

08:46, 08 ноября 2018
Общество
159 0
Ранее в здании этого кинотеатра располагался штаб Партии регионов / фото kievvlast.com.ua

Об этом сообщили в пресс-службе Печерской районной госадминистрации.

"После реконструкции "Зоряного", кинотеатр будет оснащен 4 современными кинозалами. Кроме того, в Центре будут проводиться различные культурно-художественные мероприятия, фестивали и мастер-классы ориентированные на популяризацию кинематографа", - говорится в сообщении.

Читайте такжеВ Украине и России запретили голливудский боевик о спасении президента РФ

Также предусмотрена реконструкция фонтана, расположенного возле кинотеатра, для создания привлекательной публичной зоны. 

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Теги: #Киев#кинотеатр