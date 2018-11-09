В УПЦ МП хотят встретиться с Порошенко: названа дата (документ)

Встреча с Порошенко якобы должна состояться 13 ноября.

Епископы Украинской православной церкви Московского патриархата планируют 13 ноября провести встречу с президентом Петром Порошенко.

Это "Украинской правде" подтвердил митрополит УПЦ МП Александр (Драбинко), ссылаясь на сообщение канцелярии Киевской митрополии.

В анонсе указано, что встреча должна состояться в актовом зале Свято-Успенской Киево-Печерской Лавры во вторник в 14.00.

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"Участие всех епархиальных и викарных архиереев Украинской православной церкви является обязательной", - говорится в объявлении.

Вместе с тем митрополит Александр не смог подтвердить, будет ли присутствовать на встрече митрополит Онуфрий.

Информацию отказались комментировать в канцелярии Киевской митрополии.

Журналисты обратились за комментарием в пресс-службу Администрации президента. В ведомстве пока не смогли официально подтвердить или опровергнуть встречу. Информация проверяется.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Петр Порошенко и Вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля Святой и Священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви есть даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания Синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.