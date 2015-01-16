В сети появилось видео разрушенного Донецкого аэропорта, снятое с беспилотника.

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Видеоролик снят подразделением беспилотной авиации АРМИЯ SOS, которое ведет воздушную разведку в донецком аэропорту, 15 января.

Как сообщал УНИАН, в последние дни террористы активизировали атаки на украинских военных в Донецком аэропорту.

Спикер АТО Андрей Лысенко сегодня днем заявил, что аэропорт остается под контролем украинских военных. Он также сказал, что бойцы в аэропорту вчера получили "всю необходимую помощь".

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Вместе с этим, советник президента Украины Юрий Бирюков сообщил, что во время отражения атаки боевиков на Донецкий аэропорт, по состоянию на 15:30, погиб один украинский военный, еще 11 получили ранения. По данным Минобороны, около 12 часов боевики применили один из разновидностей слезоточивого газа против украинских военнослужащих.