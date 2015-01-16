Переговоры контактной группы сорвались из-за ситуации в Донецком аэропорту – источник
Переговоры контактной группы в Минске сорвались в пятницу из-за ситуации в Донецком аэропорту, где боевики весь день атаковали украинских военных, и невозможности до конца согласовать повестку.
Об этом заявил источник, близкий к переговорам, очередной раунд которых должен был состояться в белорусской столице, сообщает ТАСС.
"Похоже, будет длительная и напряженная пауза в переговорах", - прогнозирует он.
Источник уточнил, что "стороны в итоге не согласовали повестку дня".
"Кроме того, по всей видимости, повлияла и ситуация вокруг донецкого аэропорта", - добавил он.
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Ранее сообщалось, что боевики "ДНР" анонсировали новые переговоры в Минске на 16 января. Об этом сообщил так называемый «полномочный представитель самопровозглашенной ДНР» в контактной группе Денис Пушилин.
В то же время, в среду, министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил, что надеется – очередное заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе состоится в ближайшее время.