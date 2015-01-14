Климкин: Контактная группа по Донбассу соберется в ближайшее время

Как передает корреспондент УНИАН, об этом Климкин сказал после заседания Кабмина, отвечая на вопросы журналистов, когда может состояться заседание Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе.

«Мы работаем над этим, я очень надеюсь, что оно будет в ближайшие дни, но дату должна определить сама Трехсторонняя контактная группа», - отметил Климкин.

Читайте такжеБоевики "ДНР" анонсировали новые переговоры в Минске на 16 январяОтносительно вероятности проведения встречи лидеров государств в "нормандском формате" в Астане, которая планировалась на 15 января, глава МИД сказал: «По Астане - вы знаете результаты встречи в Берлине. Мы договорились, что мы настойчиво работаем над встречей Трехсторонней контактной группы, - о том, что во время этой встречи должны быть ключевые договоренности, поскольку Астана – это направленность на результат. И без того, чтобы достичь реального прогресса, в частности по установлению линии разграничения, по доступу украинской гуманитарной помощи, по обмену заложниками и вообще по дальнейшему процессу . Но в целом - и этот ключевой вопрос - о контроле над украинско-российской границей, поскольку очень важно продвигаться по процессу, который идет сейчас.

Как сообщал УНИАН, последнее заседание Трехсторонней контактной группы состоялось 24 декабря 2014 г. в Минске.

12 января председатель комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Эльмар Брок сообщил, что встреча в «нормандском формате» на уровне президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии по разрешению ситуации в Украине, которая ранее планировалась на 15 января в Астане (Казахстан), перенесено «на несколько недель».