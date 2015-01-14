Боевики "ДНР" анонсировали новые переговоры в Минске на 16 января

Об этом сообщил так называемый «полномочный представитель самопровозглашенной ДНР» в контактной группе Денис Пушилин, передают РИА Новости.

"Встреча контактной группы по разрешению конфликта на Донбассе может состояться уже послезавтра, 16 января, в Минске. Мы получили письмо от ОБСЕ с соответствующим предложением", — сказал Пушилин.

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Он также сообщил, что боевики «ДНР» готовы к участию во встрече. Повестка дня, по его словам, будет уточняться.

Ранее председатель комитета Европейского парламента по вопросам иностранных дел Эльмар Брок заявил, что встреча в "нормандском формате" на уровне президентов Франции, Украины, России и канцлера Германии по решению украинского кризиса, которая ранее планировалась на 15 января в Астане, перенесена "на несколько недель".