В УПЦ МП отвергают участие в объединительном соборе

Иерархи до сих пор пользуются терминологией, которая потеряла актуальность после решений Вселенского патриархата.

Участие Украинской православной церкви Московского патриархата в объединительном соборе и создании единой православной церкви в Украине под эгидой Вселенского патриархата невозможна.

Об этом в интервью одному из греческих церковных изданий заявил архиепископ Нежинский УПЦ МП Климент, передает ТСН.

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В этом комментарии иерарх назвал "отцами этого так называемого собора" представителей УПЦ КП и УАПЦ, которых обозвал "раскольниками". Климент заявил, что признанное Константинопольским патриархатом духовенство украинских юрисдикций "сами себя назвали священниками и епископами".

Несмотря на заявления представителей Вселенского патриархата, представитель МП считает, что "патриарх Варфоломей, хотя и объявил о снятии с Филарета анафемы, до сих пор не находится с ним в евхаристическом общении".

Возможность участия структуры РПЦ в Украине в объединительном соборе архиепископ отверг категорически.

Как сообщал УНИАН, 3 ноября президент Украины Петр Порошенко и вселенский патриарх Варфоломей подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии между Украиной и Вселенским патриархатом.

Справка УНИАН. 22 апреля святой и священный синод Вселенского патриархата принял к рассмотрению обращение президента Украины о предоставлении православной церкви в Украине автокефалии.

27 июля было обнародовано послание патриарха Варфоломея, в котором он отметил, что конечная цель первопрестольной Константинопольской церкви - даровать автокефалию Украинской поместной православной церкви.

11 октября по результатам заседания синода Вселенского патриархата было обнародовано решение, в котором говорится, что Вселенский патриархат продолжает процедуру предоставления автокефалии церкви Украины.

Кроме того, было отменено письмо синода от 1686 года, после которого Киевская митрополия попала под юрисдикцию Москвы, восстановлены канонические статусы предстоятеля УПЦ Киевского патриархата, патриарха Киевского и всей Руси-Украины Филарета и предстоятеля Украинской автокефальной православной церкви Макария.