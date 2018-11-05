Украина и США усилят сотрудничество в борьбе с киберугрозами

Они рассмотрели пути защиты избирательных систем и критической инфраструктуры от возможных кибернетических угроз.

Украина и Соединенные Штаты Америки подтвердили намерение усилить двустороннее сотрудничество в борьбе с киберугрозами.

Как сообщается на сайте Посольства США, 5 ноября в Киеве состоялся второй американо-украинский диалог по вопросам кибербезопасности. «Соединенные Штаты и Украина подтвердили свою приверженность продвижению открытого, взаимосовместимого, надежного и безопасного Интернета, усилению двустороннего сотрудничества и борьбе с киберугрозами, которые является предметом обоюдного беспокойства», - говорится в сообщении.

В этой связи сказано, что представители США и Украины обменялись информацией об инцидентах по кибербезопасности, произошедших в течение прошлого года в обеих странах. В частности, они обсудили тенденции, угрозы и определили направления для дальнейшего сотрудничества.

Также сказано, что обе страны подтвердили свою поддержку рамочной программе относительно ответственного поведения государства в киберпространстве на основе применения международного права, соблюдения необязательных норм ответственного поведения государства в мирное время и осуществления практических мер по укреплению владения ситуацией в киберпространстве.

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«Демонстрируя свое намерение по поддержке кибербезопасности в Украине, США обязались, со времени проведения первого американо-украинского диалога по вопросам кибербезопасности в 2017 году, выделить в целом 10 миллионов долларов на программы помощи в области кибербезопасности для Украины. Сегодня делегации рассмотрели предложенные проекты американской помощи по кибербезопасности, разработанные в консультации с соответствующими украинскими агентствами и заинтересованными сторонами», - говорится в сообщении.

В частности, проекты включают усиление кибербезопасности избирательных систем и критической инфраструктуры, содействие внедрению национальной киберстратегии Украины, усиление реагирования на киберзащиту и реагирование на инциденты, повышение осведомленности о кибербезопасности и проведение тренингов по подготовке специалистов в области кибербезопасности и цифровой криминалистики. Эти проекты дополняют другие текущие усилия США, направленные на сотрудничество с Украиной в вопросах кибербезопасности.

В составе делегации США были представители Госдепартамента, министерств национальной безопасности, энергетики и обороны, Федерального бюро расследований и Агентства США по международному развитию. В состав украинской делегации вошли представители Министерства иностранных дел, Совета национальной безопасности и обороны, Национального института стратегических исследований, Службы безопасности Украины, Службы внешней разведки, Государственной службы финансового мониторинга, Государственной службы специальной связи и защиты информации, Министерства обороны и Генерального штаба, Национального банка Украины, Министерства информационной политики, Министерства энергетики и угольной промышленности, Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, Центральной избирательной комиссии и Национальной полиции Украины.