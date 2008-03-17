Россия не успокоится, пока не дожмет Украину?

Один из лидеров Союза правых сил России, бывший советник Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Борис НЕМЦОВ считает, что газовые конфликты Украины с Россией не прекратятся, пока Украина не начнет платить за газ «европейскую» цену.

Об этом он заявил в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.

«Все очень просто. До тех пор, пока Украина не будет платить европейскую цену за газ, будут постоянные конфликты, разборки, скандалы и так далее. Это – медицинский факт. Это, если хотите, плата за вашу независимость», - сказал Б.НЕМЦОВ.

Российский политик в качестве примера привел отношения России со странами Прибалтики, в частности, с Эстонией, которые он назвал «ужасными». Однако при этом Б.НЕМЦОВ обратил внимание на то, что с Прибалтикой у России нет газовых скандалов. «Почему? Потому что Прибалтика платит европейскую цену за газ», - сказал он.

Анализируя последние договоренности между Россией и Украиной по поставкам газа, Б.НЕМЦОВ отметил, что эти договоренности вызывают много вопросов, в частности о том, какой будет цена газа в 2009 году, какой будет доля рынка у "Газпрома", какие цены будут установлены на среднеазиатский газ.

«Куча вопросов, все конфликтные, разрешить которые можно, только если цена станет высокой. Я понимаю, что для украинской экономики это плохо, но могу вам сказать одну вещь, что стратегически это Украине выгодно. Это энергосбережение, это экономия, это реструктуризация энергоемких компаний, это нормальная цена на транзит и так далее», - отметил российский политик.

По его мнению, последние договоренности между Россией и Украиной по газу проходили также с наслоением субъективного фактора взаимного недоверия сторон.

«С российской стороны – это крайнее недоверие к Юлии ТИМОШЕНКО… со стороны Владимира ПУТИНА. В.ПУТИН считает, что Ю.ТИМОШЕНКО связана с Борисом БЕРЕЗОВСКИМ, что она будет проводить антипутинскую политику», - сказал он.

С другой стороны, отметил Б.НЕМЦОВ, есть подобные субъективные подходы и со стороны украинского премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.

«Она хорошо знает газовую тематику, она с Павлом ЛАЗАРЕНКО занималась махинациями газовыми, для нее это близкая тема и она, конечно, отдать этот рынок кому-то неизвестному не хочет. Боюсь, что вся ее борьба с посредниками закончится тем, что посредники появятся, только ее посредники», - сказал он.

Как сообщал УНИАН, в конце февраля - начале марта этого года разгорелся очередной газовый конфликт между Россией и Украиной. «Газпром» обвинил Украину в нежелании платить за газ и 3-5 марта снизил поставки газа в Украину сначала на 25%, а потом на 50%. 5 марта стороны достигли компромисса, и поставки газа были возобновлены в полном объеме.

13 марта «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали соглашение о поставках газа в Украину, по которому покупателем всего газа на украинской границе станет «Нафтогаз». Россия получила право реализовывать на рынке Украины через свои дочерние компании не менее 7,5 млрд. кубометров газа в год.