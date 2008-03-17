Россия не успокоится, пока не дожмет Украину?
Немцов анализирует газовые договоренности
Один из лидеров Союза правых сил России, бывший советник Президента Украины Виктора ЮЩЕНКО Борис НЕМЦОВ считает, что газовые конфликты Украины с Россией не прекратятся, пока Украина не начнет платить за газ «европейскую» цену.
Об этом он заявил в разговоре с собственным корреспондентом УНИАН в Брюсселе.
«Все очень просто. До тех пор, пока Украина не будет платить европейскую цену за газ, будут постоянные конфликты, разборки, скандалы и так далее. Это – медицинский факт. Это, если хотите, плата за вашу независимость», - сказал Б.НЕМЦОВ.
Российский политик в качестве примера привел отношения России со странами Прибалтики, в частности, с Эстонией, которые он назвал «ужасными». Однако при этом Б.НЕМЦОВ обратил внимание на то, что с Прибалтикой у России нет газовых скандалов. «Почему? Потому что Прибалтика платит европейскую цену за газ», - сказал он.
Анализируя последние договоренности между Россией и Украиной по поставкам газа, Б.НЕМЦОВ отметил, что эти договоренности вызывают много вопросов, в частности о том, какой будет цена газа в 2009 году, какой будет доля рынка у "Газпрома", какие цены будут установлены на среднеазиатский газ.
«Куча вопросов, все конфликтные, разрешить которые можно, только если цена станет высокой. Я понимаю, что для украинской экономики это плохо, но могу вам сказать одну вещь, что стратегически это Украине выгодно. Это энергосбережение, это экономия, это реструктуризация энергоемких компаний, это нормальная цена на транзит и так далее», - отметил российский политик.
По его мнению, последние договоренности между Россией и Украиной по газу проходили также с наслоением субъективного фактора взаимного недоверия сторон.
«С российской стороны – это крайнее недоверие к Юлии ТИМОШЕНКО… со стороны Владимира ПУТИНА. В.ПУТИН считает, что Ю.ТИМОШЕНКО связана с Борисом БЕРЕЗОВСКИМ, что она будет проводить антипутинскую политику», - сказал он.
С другой стороны, отметил Б.НЕМЦОВ, есть подобные субъективные подходы и со стороны украинского премьер-министра Юлии ТИМОШЕНКО.
«Она хорошо знает газовую тематику, она с Павлом ЛАЗАРЕНКО занималась махинациями газовыми, для нее это близкая тема и она, конечно, отдать этот рынок кому-то неизвестному не хочет. Боюсь, что вся ее борьба с посредниками закончится тем, что посредники появятся, только ее посредники», - сказал он.
Как сообщал УНИАН, в конце февраля - начале марта этого года разгорелся очередной газовый конфликт между Россией и Украиной. «Газпром» обвинил Украину в нежелании платить за газ и 3-5 марта снизил поставки газа в Украину сначала на 25%, а потом на 50%. 5 марта стороны достигли компромисса, и поставки газа были возобновлены в полном объеме.
13 марта «Нафтогаз Украины» и «Газпром» подписали соглашение о поставках газа в Украину, по которому покупателем всего газа на украинской границе станет «Нафтогаз». Россия получила право реализовывать на рынке Украины через свои дочерние компании не менее 7,5 млрд. кубометров газа в год.