В УПЦ МП заявили, что Филарет и Макарий не смогут участвовать в выборах главы единой поместной церкви

В УПЦ МП говорят, что есть информация о письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха, - ред.), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ.

В УПЦ МП заявили, что главы УПЦ Киевского патриархата Филарет и Украинской автокефальной православной церкви (УАПЦ) Макарий “не смогут” участвовать в выборах на высший пост украинской автокефальной церкви.

Такое мнение озвучил управляющий делами Украинской православной церкви (УПЦ) Московского патриархата, митрополит Бориспольский и Броварской Антоний, передает ТАСС.

"Сбор объединительного собора, насколько нам известно, был одним из условий получения томоса, то есть без этих сборов не понятно, кому этот документ выдавать, даже после того, как этим структурам (Киевскому патриархату и УАПЦ, - ред.) добавили какой-то легитимный образ", - сказал он.

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По его словам, есть информация о письме с Фанара (квартал в Стамбуле, где находится резиденция Константинопольского патриарха, - ред.), направленного в Киевский патриархат и УАПЦ, согласно которому в выборах не смогут принять участие ни Филарет, ни Макарий.

Он считает, что иерархи “канонической Украинской православной церкви” (позиция МП) в большинстве своем откажутся от участия в объединительном соборе. “Часто фигурирует список из десяти имен иерархов УПЦ, но это фейк”, — подчеркнул митрополит. По его словам, если же кто-то будет участвовать, то по церковным правилам они могут быть запрещены в служении.

Ранее в субботу, 3 ноября, в Стамбуле Константинопольский патриарх и Президент Украины Петр Порошенко подписали соглашение о сотрудничестве. По словам президента, завершается процесс создания автокефальной церкви, созданы все условия для подготовки к собору, чтобы томос был предоставлен в соответствии с канонами.