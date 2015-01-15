Заседание Рады закрыто

Как передает корреспондент УНИАН, он напомнил, что следующее заседание состоится завтра в 10.00.

Читайте такжеВерховная Рада утвердила указ Порошенко о частичной мобилизацииКак сказал в комментарии журналистам народный депутат от “Батькивщины” Сергей Соболев, часть завтрашнего заседания Верховной Рады будет проходить в закрытом режиме.

Напомним, Рада сегодня утвердила указ президента о мобилизации.