Губернатор Одесской области Степанов рассказал, как победить «эковзяточников» в портах

По словам председателя Одесской ОГА, судовладельцы открыто жалуются на действия Госэкоинспекции.

Действия Государственной экологической инспекции в портах Одесской области приносят государству колоссальные убытки. Поэтому необходимо как можно скорее изменить подходы в ее работе.

Об этом заявил председатель Одесской областной государственной администрации Максим Степанов в эфире телеканала «Прямой».

«Действия одной структуры приносят государству колоссальные убытки. Судовладельцы открыто жалуются на действия Госэкоинспекции. Ведь в случае задержки судна, его владелец должен платить за простой около 5-6 тыс. долларов на сутки. Чтобы предотвратить эти расходы, суды пытаются избежать заходов в порты Черного моря», - сказал Максим Степанов.

Как подчеркнул глава Одесской ОГА, от этого государство недополучает портовые сборы, а инфраструктура и сотрудники портов - загрузки.

«Есть 2 пути, чтобы изменить ситуацию. Первый - взяточников ловить. Есть правоохранительные органы, пусть этим занимаются. Второй путь - создать необходимые условия, которые не позволят инспекции заниматься эковзяточничеством», - сказал Максим Степанов.

Для этого, по его мнению, нужно как можно быстрее утвердить прозрачные регламенты отбора проб и взаимодействия между Госэкоинспекцией и Администрацией морских портов. Эти документы по поручению премьер-министра уже долгое время разрабатывает Минэкологии. Степанов призвал ускорить их подготовку.

«Все, что просит бизнес, в том числе международный: создайте прозрачные правила. Если они будут виновны в загрязнении воды, они готовы оплатить, это мировая практика», - сказал губернатор.

Напомним, в июле глава Одесской ОГА Максим Степанов обратился к премьер-министру Владимиру Гройсману с предложением ликвидировать региональные Госэкоинспекции.

Позже губернатор направил в Минприроды свои предложения по борьбе с коррупцией в портах, среди которых: разработка правовых оснований для нахождения Госэкоинспекции в портах, привлечение независимых лабораторий для проведения исследований на судах.