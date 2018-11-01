Германия и Франция возложили на Россию и боевиков ответственность за сбитый беспилотник ОБСЕ на Донбассе

В Германии и Франции заявляют, что причастные к происшествию лица должны понести ответственность.

Германия и Франция возложили на Российскую Федерацию и контролируемых ею боевиков ответственность за сбитие беспилотного летательного аппарата Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Донбассе, зафиксировавшего зенитно-ракетный комплекс и колонну грузовиков возле российско-украинской границы.

Как сообщается на сайте Министерства иностранных дел ФРГ, об этом говорится в совместном заявлении Германии и Франции в связи со сбитием беспилотника СММ ОБСЕ на востоке Украины, провозглашенном 1 ноября на заседании Постоянного совета ОБСЕ в Вене.

"Германия и Франция как участники "Нормандского формата" решительно осуждают уничтожение беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия Специальной мониторинговой миссии недалеко от Нижнекрынского, в районе, не контролируемом украинским правительством, рядом с российско-украинской границей, и отмечают, что лица, ответственные за атаку, совершенную в отношении персонала и оборудования СММ, должны понести ответственность", - отмечается в заявлении.

"Собранные СММ доказательства говорят о том, что Россия и сепаратисты, которых она поддерживает, несут ответственность за обстрел и сбитие беспилотного летательного аппарата дальнего радиуса действия, ослепляя миссию в этом конкретном месте", - заявили дипломаты.

"Это сбитие - серьезный инцидент, который является явным нарушением мандата СММ, согласованным всеми государствами-участниками ОБСЕ. Он представляет собой недопустимую кульминацию постоянного вмешательства, запугивания и ограничения работы наблюдателей СММ, которые выступают в качестве глаз и ушей международного сообщества на месте", - говорится в заявлении.

Читайте такжеМиссия ОБСЕ потеряла связь с дроном, который зафиксировал незаконный российский конвой - Госдеп

"Когда все 57 государств-участников ОБСЕ проявили приверженность мандату ОБСЕ, Россия, подписав Минские соглашения и будучи участником "Нормандского формата", несет особую ответственность, чтобы обеспечить свободный, безопасный, надежный и беспрепятственный доступ для наблюдателей СММ и их оборудования", - заявили немецкие и французские дипломаты.

Также они напомнили, что безопасность и защита наблюдателей СММ и их оборудования имеет первостепенное значение и всегда находится на повестке дня обсуждений в рамках "Нормандского формата".

"Мы напоминаем сторонам, что они, согласно Минским соглашениям, обязались обеспечить для СММ эффективное наблюдение и верификацию режима прекращения огня и отвода тяжелого вооружения во всей зоне конфликта", - подчеркивается в заявлении.

Как сообщал УНИАН, 28 октября беспилотник Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ исчез после фиксации им военной техники России на оккупированном Донбассе.

Беспилотник зафиксировал ЗРК «Оса», автоцистерну для горючего, а также колонну из 7 грузовиков на грунтовой дороге вблизи границы.