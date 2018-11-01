В Минобороны рассказали, сколько военных, работающих с материальными ценностями, проверили на полиграфе

В Минобороны заявляют, что негативные рекомендации по результатам проверки на полиграфе получили 17% проверенных.

Проверку на полиграфе прошли более 2 тыс. военнослужащих, работа которых связана с распоряжением материальными ценностями, включительно с министром обороны Степаном Полтораком.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил заместитель начальника отдела по вопросам предотвращения и выявления коррупции Министерства обороны Украины Станислав Коношук.

"Министр обороны прошел полиграф первым, затем были проверены все заместители министра, руководители департаментов, руководители отдельных структурных подразделений. Всего более 2 тысяч военнослужащих прошли через полиграф", - сказал он.

По словам Конощука, негативные рекомендации по результатам проверки на полиграфе получили 17% проверенных, но среди директоров государственных предприятий сферы управления Минобороны таких должностных лиц больше.