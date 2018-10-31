Выборы в ОРДЛО несовместимы с Минскими соглашениями - замгенсека ООН

В ООН напомнили, что в Минских соглашениях предусмотрены условия, по которым должны проходить выборы на Донбассе.

Проведение выборов на Донбассе, которые не соответствуют украинской Конституции, будут несовместимы с положениями Минских соглашений.

Об этом сказала заместитель генерального секретаря ООН по политическим вопросам Розмари Дикарло на заседании Совета безопасности ООН.

Дикарло заявила, что несмотря на возражения Украины, подготовка к так называемым "выборам", запланированным на 11 ноября, все еще продолжается.

"Я хотела бы напомнить, что связанные с выборами вопросы предусмотрены в Минских соглашениях как часть комплексного пакета, и они рассматриваются в рамках существующих переговорных механизмов", - сказала она.

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По этой причине, она выразила предостережение, что любые меры по проведению выборов вне конституционных рамок "будут несовместимы с Минскими соглашениями".

Как сообщал УНИАН, на 11 ноября назначены так называемые "внеочередные выборы глав "ДНР" и "ЛНР"" и так называемых "депутатов парламентов".

7 сентября первый заместитель председателя Верховной Рады, представитель Украины в гуманитарной подгруппе Трехсторонней контактной группы по урегулированию ситуации на Донбассе Ирина Геращенко заявила, что Москва идет на сознательное обострение ситуации на Донбассе, назначая "выборы" и зачищая приспешников.

В ЕС и США заявили, что назначение "выборов" в так называемых "ЛНР" и "ДНР" является нарушением Минских договоренностей.

2 октября пресс-секретарь экс-президента и представителя Украины в ТКГ Леонида Кучмы Дарка Олифер на странице в Facebook написала, что указанные "выборы" не будут создавать никаких правовых последствий и не будут признаны ни Украиной, ни мировым сообществом.

4 октября украинская разведка сообщала, что на оккупированном Донбассе скрыто готовят группы специального назначения, которые смогут ликвидировать проявления общественного неповиновения во время проведения "выборов".

16 октября разведка также заявляла, что оккупанты требуют от руководителей бюджетных предприятий обеспечить максимальную явку людей на "выборах".