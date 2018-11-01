Политики, чиновники, министры: кто попал под российские санкции

Санкции коснулись, среди прочего, главы СБУ и сына президента Украины.

Правительство Российской Федерации опубликовало полный список физических и юридических лиц, против которых вводятся санкции. В него попали множество украинских политиков и ряд министров.

Читайте такжеСанкции против Украины – проигрышная ставка Путина

Как передает корреспондент УНИАН, соответствующие списки размещены на сайте правительства РФ.

В частности, среди физических лиц указаны: министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, глава Службы безопасности Украины Василий Грицак, глава Администрации президента Украины Игорь Райнин, министр обороны Украины Степан Полторак, генеральный прокурор Юрий Луценко, лидер ВО "Батькивщина" Юлия Тимошенко, лидер Радикальной партии Олег Ляшко, лидер ВО «Свобода» Олег Тягнибок, мэр Днепра Борис Филатов.

Кроме того, в списке указаны народные депутаты Украины: Владимир Арьев, Олег Барна, Борислав Береза, Андрей Билецкий, Максим Бурбак, Ирина Геращенко, Мустафа Джемилев, Светлана Залищук, Юлиц Мамчур, Игорь Мосийчук, Мустафа Найем, Владимир Парасюк, Сергей Пашинский, Алексей Порошенко и другие.

В списке юрлиц указаны компании «АвтоКрАЗ», «Азот», ряд горно-обогатительных комбинатов, Государственная продовольственная-зерновая корпорация Украины,

Как сообщал УНИАН, сегодня, 1 ноября, Россия ввела санкции в отношении 322 граждан и 68 компаний из Украины.

Среди физических и юридических лиц, на которых распространяются санкции - судьи Конституционного суда Украины, депутаты Верховной Рады VIII созыва, крупные украинские предприниматели, чиновники Администрации президента Украины, руководители органов исполнительной власти и крупных украинских компаний, юридические лица, контролируемые крупнейшими бизнесменами Украины.

В соответствующем постановлении указывается, что оно направлено «на противодействие недружественным действиям в отношении российских граждан и юридических лиц со стороны Украины и на нормализацию двусторонних отношений». При этом правительство РФ оставляет за собой право отмены вводимых специальных экономических мер в случае отмены Украиной ограничительных мер, введенных в отношении российских граждан и юридических лиц.