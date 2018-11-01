В Польше начали расследование из-за украинской игры о концлагере времен Второй мировой войны - СМИ

Президента института Национальной памяти Ярослав Сарек считает, что такая игра попадает под ряд статей об оскорблении польской нации.

Польская прокуратура начала расследование в отношении украинских разработчиков из компании Aliens Games, которые готовят к релизу проект «Цена свободы» о нацистском концентрационном лагере.

Читайте такжеPokemon Go для верующих: в сети появилось приложение, где нужно искать Христа и апостолов (видео)

Об этом пишет Rzeczpospolita. По данным издания, в «Цене свободы» игрок сможет побывать как заключенным, который хочет сбежать из концлагеря, так и солдатом, цель которого — вычислить побег узника и убить его. Также, сообщают в газете, игрок сам сможет решить, какие заключенные будут работать, а каких следует казнить.

Президента института Национальной памяти Ярослав Сарек считает, что такая игра попадает под ряд статей об оскорблении польской нации.

Как сообщал УНИАН, польский Сейм и Сенат приняли закон об Институте национальной памяти, которым, в частности, установлен запрет на пропаганду в стране идеологии украинских националистов. Также законом введена уголовная ответственность за утверждения о пособничестве поляков нацистам в годы Второй мировой войны.

В МИД Польши разъяснили, что закон касается только тех, кто публично и вопреки фактам отрицает преступления, совершенные «коллаборационистами нацистского режима», и отметили, что главная цель закона - «борьба со всеми формами отрицания и искажения правды о Холокосте», а также борьба с «умалением ответственности настоящих исполнителей преступления».

Президент Украины Петр Порошенко считает, что этот закон не соответствует провозглашенным принципам стратегического партнерства между двумя странами. Министр иностранных дел Украины отметил, что идея польских парламентариев признать украинскую нацию "преступной", что отражено в законе об Институте национальной памяти, ведет в никуда и провоцирует ответную реакцию. 22 февраля вице-премьер-министр Украины Павел Розенко назвал недопустимой ситуацию, когда украинцев, которые хотят жить в Польше, спрашивают об отношении к проводнику Организации украинских националистов Степану Бандере.

Также он отметил, что возобновление сотрудничества Украины и Польши в осуществлении совместных работ по поиску останков погибших граждан обеих стран зависит от решений Варшавы, в том числе в контексте изменения закона об Институте национальной памяти. Закон находится на рассмотрении Конституционного суда Польши.