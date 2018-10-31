Порошенко анонсировал подписание Кодекса по процедуре банкротства

По убеждению президента, принятый Кодекс по процедуре банкротства положительно отразится на рейтинге Украины в Doing Business в следующем году.

Президент Украины Петр Порошенко анонсирует подписание Кодекса Украины по процедуре банкротства в течение двух недель.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства сообщил на встрече с представителями украинского и иностранного бизнеса в Киеве.

«Я еще раз хочу поблагодарить парламент, который недавно принял кодекс Украины по процедуре банкротства. Он еще не поступил в Администрацию президента, к сожалению, я не имел возможности его внимательно изучить», - заявил он.

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Однако президент отметил, что «если все будет, как было задекларировано, я собираюсь его подписать в течение двух недель, он вступит в действие».

Порошенко подчеркнул, что «это существенный шаг по решению вопроса восстановления платежеспособности плательщика и обеспечения эффективных, быстрых процедур банкротства».

По убеждению президента, принятый Кодекс по процедуре банкротства положительно отразится на рейтинге Украины в Doing Business в следующем году.

Как сообщал УНИАН, Верховная Рада 18 октября приняла Кодекс по процедуре банкротства, который вводит в стране институт банкротства физических лиц. Документ входит в пакет из 35 законопроектов, которые, по словам премьер-министра Владимира Гройсмана, позволят достичь в дальнейшем экономического роста Украины в 5-7%. В течение 2014-2017 годов 96 банков потеряли платежеспособность. Общая сумма средств, полученная вкладчиками банков, переданных в управление Фонда гарантирования в этот период, составила почти 90 млрд грн.

На сегодняшний день Фонд продолжает ликвидацию 92 банков.