Командующий ВМС убежден, что до высадки российского десанта с Азовского моря дойти не должно

Вице-адмирал считает, что Россия лишь после теоретического продвижения по украинской суше в Приазовье сможет осуществлять высадку своей пехоты с моря.

Командующий Военно-морских сил Украины вице-адмирал Игорь Воронченко убежден, что до высадки российского десанта военно-морских сил с Азовского моря на юге Донецкой, Запорожской и Херсонской областей дело дойти не должно.

"С точки зрения военных на ситуацию, которая сейчас происходит в Азовском море - она очень напряженная", - заявил Воронченко в эфире телеканала ICTV.

Также он рассказал о украинские силы, присутствуют в море в связи с усиленной милитаризацией России в регионе Азовского моря.

"Сейчас, как уже было сказано Государственной пограничной службой, там находится около 120 кораблей и катеров, но те, которые могут действовать, ухаживать за суднами... - всего 36 и которые имеют достаточное вооружение - 24", - сказал вице-адмирал.

Он добавил, что украинской стороной во внимание были взяты все возможные варианты дальнейшего развития событий в Приазовье и в Азовском море. По его словам, украинские силы учли и самый невыгодный вариант развития событий, который касается "проведения (Россией) морской десантной операции". В частности, он сказал, что украинская сторона наблюдала за проведением Россией подобных учений в Каспийском море, когда отрабатывалась высадка десанта на побережье при помощи малоразмерных средств.

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"Специфика Азовского моря - море очень мелководное и применения крупных кораблей с большой осадкой там практически невозможно, и высадка способом корабль-берег так же. Поэтому если взять те факты, что Россия может аккумулировать силы и средства по своим внутренним рекам с Каспия и Черного моря, Черноморского флота - она может аккумулировать количество на высадку всего батальона морской пехоты", - заявил Воронченко.

"На мой взгляд, до такой ситуации (дойдет) только тогда, когда у них будет успех на суше", - сказал Воронченко.

Также он сказал, что Россия продолжит придерживаться тех действий, которые она уже осуществляет в Азовском море.

"А в дальнейшем она также будет проводить действия ФСБ и Черноморского флота по блокированию, по затруднению прохождения Керченским проливом и остановки наших судов", - подчеркнул командующий ВМС.

Он добавил, что это влияет на украинскую экономику, на работу портов и на людей в Приазовье.

Вместе с тем, украинские военные продолжают наращивать свои силы в Азовском море. "Мы перекунули туда пока катерну группу. Катерная группа выполняет задачи боевой службы", - сказал Воронченко.