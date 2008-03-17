Черновецкий говорит, что «достал» Тимошенко

Мэр Киева Леонид Черновецкий заявляет, что фракция Блока Юлии Тимошенко в Верховной Раде встала на путь шантажа и давления на народных депутатов.

Как сообщили изданию ЛігаБізнесІнформ в пресс-службе КГГА, Л.Черновецкий, в частности, отметил: "Заявление Юлии Тимошенко о прекращении работы ее фракции в парламенте, в случае если не будет рассмотрен вопрос о перевыборах в Киеве, я расцениваю как попытку давления на Президента, Верховную Раду, мэрию и киевлян".

По мнению мэра, "методы шантажа", которые использует премьер, свидетельствуют о том, что действовать законными методами эта фракция не собирается, и не ставит ни во что Указы Президента Украины. Киевский городской председатель также подчеркнул, что со времени проведения внеочередных парламентских выборов, работа парламента практически заблокирована и народные депутаты не занимаются принятием жизненно необходимых законов для жителей Украины. "Что касается ультиматумов, который Тимошенко ставит Президенту по поводу моей скромной фигуры, то они, по меньшей мере, оскорбительны для всех участников политического процесса. Лично я являюсь самостоятельным политиком и опираюсь исключительно на киевлян, которых знаю лучше кого бы то ни было в стране. И если вдруг в стране все перевернется с ног на голову и в Киеве будут назначены внеочередные выборы, то я не просто приму в них участие, я их, разумеется, выиграю. Я абсолютно уверен в том, что киевляне меня поддержат", - заявил Л.Черновецкий.

По словам мэра столицы, непродуманные действия правительства, повлекшие за собой рост инфляции, напряженную ситуацию с выплатой вкладов населению, растущие цены на энергоносители, требуют проведения серьезной проверки. "Пустые обвинения" в свой адрес со стороны Ю.Тимошенко мэр назвал сделанными для отвода глаз от тех проблем в Украине, к которым приводит ее деятельность на посту премьера. "Те, кто знает меня и знает Тимошенко по работе в парламенте, знают и то, что специалист по взяткам уж никак не я, а сама Юлия Владимировна. Это подтверждали даже иностранные суды. Меня никто и никогда не видел ни возле Конституционного суда, ни возле Центральной избирательной комиссии, и ни один член КС или ЦВК не обращался ко мне с какими-либо материальными вопросами. Это было бы и странно, учитывая тот факт, что за мной постоянно ведется незаконная слежка со стороны подотчетных Юлии Тимошенко правоохранительных органов", - отметил Киевский городской председатель.

Кроме того, он отметил, что депутаты от БЮТ отличаются самой большой активностью по разворовыванию земли в Украине. "Мне лестно, что лидер БЮТ находит время, чтобы в эфире рассказать очередные сказки и небылицы обо мне. Видимо, я ее "достал" в борьбе за правду и справедливость. Но я продолжаю настаивать только на одном - депутаты Блока Юлии Тимошенко разворовали всю землю в Киевской области и других областях, где у них есть преимущество в советах. Если бы я в какой-то момент поддался Тимошенко, то в Киеве его жителям уже давно пришлось бы передвигаться по воздуху, - потому что ни одного клочка земли в столице для простых киевлян уже не осталось бы", - завил мэр Киева.

"Да, я лично мешаю Юлии Тимошенко устанавливать в Украине диктатуру взяточничества и краж. Потому что как мэр столицы, я работаю над увеличением бюджета. И я увеличил его уже в пять раз. Киев - донор бюджета страны и Кабмина в частности. Я работаю над тем, чтобы в Киеве простым людям жилось лучше и буду это делать независимо ни от каких обстоятельств. Мы не допустим рейдеров от Тимошенко разграбить Киев. Что же касается "тявканья" лже-нашеукраинца и пока еще министра МВД Луценко, то я оставляю его брехню без комментариев", - заявил Л.Черновецкий.