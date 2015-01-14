Госдеп США считает Россию ответственной за теракт в Волновахе

Как заявила официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Мари Харф, сегодняшние атаки на аэропорт Донецка и обстрел автобуса в районе Волновахи были осуществлены "сепаратистами, которых поддерживает Россия", пишет РИА Новости.

Харф потребовала от России "выполнять свои обязательства в рамках минских договоренностей".

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Напомним, 13 января около 14:30 боевики со стороны Докучаевска обстреляли украинский блокпост под Волновахой, где в это время находился пассажирский автобус. Как сообщалось, на месте погибли десять пассажиров автобуса, а еще 18 человек с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.

Позже в больнице скончалась 11 жертва артобстрела.

Прокуратура квалифицировала обстрел маршрутки под Волновахой как террористический акт и открыла уголовное производство.