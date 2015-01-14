Глава миссии ОБСЕ призвал все стороны на востоке Украины проявлять максимальную сдержанность



Как сообщает пресс-служба ОБСЕ, за последние 24 часа ситуация на востоке Украины значительно ухудшилась, особенно возле Донецкого аэропорта, а также отмечается, что появилось больше жертв среди гражданского населения в других местах.

”Председатель специальной мониторинговой миссии ОБСЕ в Украине, посол Ертугуль Апакан сегодня призвал все стороны проявлять максимальную сдержанность на востоке Украины”, - сказано в сообщении.

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Апакан также призвал к полному и немедленному установлению режима прекращения огня и деэскалации ситуации на Донбассе.

Посол ожидает от всех сторон, чтобы они сотрудничали с ОБСЕ и осуществили имплементацию Минских договоренностей.

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