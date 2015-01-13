Пострадавшим участникам Майдана могут предоставить статус ветеранов войны

Как передает корреспондент УНИАН, за соответствующее решение проголосовали 233 из 302 народных депутатов, зарегистрированных в сессионном зале.

Законопроектом предусматривается часть вторую статьи 7 Закона Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты» дополнить новым пунктом 10, которым признать инвалидами войны лиц, которые стали инвалидами вследствие ранений или других повреждений здоровья, полученных во время массовых акций общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года.

Законопроектом также предлагается делегировать Кабинету министров Украины полномочия по определению порядка предоставления статуса инвалида войны лицам, указанным в абзаце первом настоящего пункта.

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В пояснительной записке отмечается, что во время массовых акций общественного протеста с 21 ноября 2013 года по 21 февраля 2014 года тысячи патриотов получили ранения различных степеней тяжести, из них - несколько сотен стали инвалидами, получив ранения.

«В то же время, подавляющее большинство раненых лиц, которые стали инвалидами, не получили помощи от государства, продолжают лечение и реабилитацию за свой счет и до сих пор не имеют законодательно определенного статуса. Учитывая вышеизложенное и с целью обеспечения надлежащего уровня социальной защиты и гарантий лицам, которые стали инвалидами в результате ранений или других повреждений здоровья, полученных во время массовых акций общественного протеста в Украине с 21 ноября 2013 по 21 февраля 2014 года возникла необходимость внесения изменений в Закон Украины «О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты», - говорится в записке.