Патриарх Филарет заверил в отсутствии недоразумений между УПЦ КП и УАПЦ

Он высказал мнение, что имеющиеся между некоторыми епископами разногласия будут улажены на соборе.

Предстоятель Украинской православной церкви Киевского патриархата, патриарх Киевский и всей Руси-Украины Филарет уверяет, что между УПЦ КП и Украинской автокефальной православной церковью недоразумений нет.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время пресс-конференции, отвечая на вопрос о заявлении главы УАПЦ митрополита Макария по вопросу объединения, что вроде бы между ними есть определенные недоразумения в этом вопросе.

"Между Киевским патриархатом и Украинской автокефальной православной церковью недоразумений нет. Потому что мы за автокефальную и они за автокефальную", - сказал патриарх Филарет.

Вместе с тем он высказал мнение, что имеющиеся между некоторыми епископами разногласия будут улажены на соборе.