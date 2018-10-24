Треть украинцев допускают усиление давления ЕС на Киев в вопросе реформ – опрос

По мнению 6,4% опрошенных, «Украине уже никто не поможет».

28% опрошенных украинцев считают, что Европейский Союз может больше давить на украинскую власть в вопросе реформ.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом говорится в результатах социологического исследования, которые были представлены Центром «Новая Европа» на пресс-конференции в Киеве.

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Так, на вопрос, что Евросоюз может сделать для ускорения реформ в Украине, 16,5% респондентов ответили, что ЕС должен «прекратить давать деньги, потому что их разворовывают чиновники», а 16,3% - считают, что ЕС и правительства государств членов могут более открыто противостоять России.

14,7% опрошенных указали, что ЕС может проявлять больший интерес к защите украинской границы и предоставить Украине оружие, а 13,7% - отметили, что ЕС может предоставить Украине перспективу членства.

Кроме того, 13,1% респондентов считают, что ЕС может больше поддерживать талантливую молодежь Украины, а 13% - указали поддержку гражданского общества, неправительственных организаций, влияющих на реформирование страны.

12,1% респондентов выступили категорически против помощи ЕС.

11,2% опрошенных считают, что ЕС может инициировать долгосрочные программы профессиональных обменов опытом.

9,7% респондентов отметили, что ЕС делает достаточно, и «теперь пора действовать украинской власти», тогда как 7,1% - считают, что ЕС «должен давать больше денег».

По мнению 6,4% опрошенных, «Украине уже никто не поможет».

6,2% респондентов считают, что ЕС может отправлять Украине больше советников, а 3,8% выбрали вариант ответа: «Наше будущее - вместе с Россией».

Согласно исследованию, 1,4% опрошенных больше верят в помощь американцев, а не Евросоюза.

0,7% респондентов на вопрос, что ЕС может сделать для ускорения реформ в Украине, выбрали графу «другое», а 11,8% - с ответом не определились, указав вариант «трудно сказать».

***Ответы на вопросы Центра «Новая Европа» получены в рамках опроса, проведенного Фондом «Демократические инициативы» имени Илька Кучерива и Киевским международным институтом социологии с 16 по 28 августа. Опрошен 2041 респондент. Погрешность - 2,3%.