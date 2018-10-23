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Омбудсмену РФ могут снова запретить въезд в Украину из-за посещения Керчи

17:41, 23 октября 2018
Политика
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Татьяне Москальковой могут запретить въезд в Украину / фото Радио Свобода

Об этом сообщила уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Людмила Денисова. Она отметила, что предлагала Москальковой вместе посетить аннексированный Крым из-за теракта в керченском колледже, но российский омбудсмен предложение проигнорировала и приехала в Керчь, нарушив украинское законодательство.

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"Омбудсмен РФ приехала сегодня в Керчь, в очередной раз нарушив правила пересечения украинской границы. За такие действия ей было запрещено въезжать в Украину. Ограничения были сняты Президентом Украины для выполнения договоренностей с Президентом РФ относительно взаимных и синхронных посещений заключенных. Нарушение законодательства Украины Омбудсманом РФ может повлечь новый запрет ее въезда в Украину и поставить под угрозу взаимные посещения", - написала Денисова.

Как сообщал УНИАН, 9 июня во время телефонного разговора президент Украины Петр Порошенко и президент РФ Владимир Путин договорились, что омбудсмены Украины и России Денисова и Москалькова посетят украинцев и россиян, заключенных в обеих странах. Для этого Порошенко отменил запрет на въезд Москальковой в Украину. При этом договоренности о посещении политзаключенных не были выполнены с российской стороны.

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Теги: #запрет на въезд#Крим#омбудсмен РФ