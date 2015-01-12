ГПУ завела дело на судью, который снял арест со счетов Арбузова – Найем

Об этом сообщили в Генеральной прокуратуре Украины в ответ на запрос народного депутата от «Блока Петра Порошенко» Мустафы Найема, который он разместил на своей странице в Facebook.

«Генеральная прокуратура начала расследование в отношении судьи Печерского суда, который снял арест со счетов и имущества Сергея Арбузова и его жены», - написал депутат.

Также он отметил, что расследование начато по признакам уголовного правонарушения, предусмотренного ч.1 ст. 375 Уголовного кодекса Украины - "Принятие судьями заведомо неправосудного приговора, решения, определения или постановления" (карается ограничением или лишением свободы на срок до пяти лет).

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Как сообщал УНИАН, в мае 2014 года Главное следственное управление генеральной прокуратуры украины внесло в Единый реестр досудебных расследований сведения о присвоении Арбузовым чужого имущества путем злоупотребления служебным положением.

20 мая следственный судья Печерского райсуда Киева арестовал имущество Арбузова, подозреваемого в совершении указанного уголовного преступления, а в августе следственный судья Печерского райсуда арестовал имущество его жены - Ирины Арбузовой.

21 ноября следственный судья Печерского райсуда во время рассмотрения ходатайства защитников Арбузова принял решение об отмене этих арестов.

24 ноября Генпрокуратура обратилась в Печерский райсуд с повторным ходатайством об аресте вышеуказанных счетов. В тот же день следственным судьей Печерского райсуда эти ходатайства были удовлетворены.

29 ноября в пресс-службе Генпрокуратуры заявили, что на счета Арбузова и его жены повторно наложен арест, и заверили, что ни одной копейки с временно разблокированных банковских счетов Арбузова и его жены не исчезло.