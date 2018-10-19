В следующем году минимальная зарплата полицейских будет 9200 гривен - Яценюк

Процесс реформы в полиции начат, но далеко не завершен, подчеркнул лидер НФ.

В пятницу, 19 октября, лидер партии "Народный фронт", Премьер-министр Украины 2014-2016 годов Арсений Яценюк принял участие в торжествах по случаю принесения присяги на верность украинскому народу выпускниками Академии патрульной полиции.

Сегодня присягу составил 71 выпускник. Это уже пятый выпуск слушателей. Всего за время существования Академия обеспечила первичную профессиональную подготовку 349 патрульных, передает пресс-служба Народного фронта.

В мероприятии приняли участие министр внутренних дел Украины Арсен Аваков, заместитель Государственного секретаря США Кирстен Мэдисон, Глава Национальной полиции Украины генерал полиции второго ранга Сергей Князев, заместитель Председателя Национальной полиции, руководитель патрульной полиции Александр Фацевич, начальник Департамента патрульной полиции полковник полиции Евгений Жуков, начальник Академии патрульной полиции подполковник полиции Вадим Лисничук.

Арсений Яценюк упомянул, что в 2014 году в Украине был "полный хаос и беспорядок в системе правоохранительных органов": "У нас тогда не то что полиции – милиции даже не было. Полный хаос и беспорядок в системе правоохранительных органов. Отсутствие армии, коррумпированная правовая система. Российская агентура в Службе безопасности Украины и разведывательных органах. Отсутствие государства как такового".

"Тогда первые шаги под руководством министра внутренних дел Арсена Авакова, с помощью наших настоящих партнеров - правительства Соединенных Штатов Америки, Канады, Европейского Союза, - сделали возможным открытие новой страницы в истории Украины. Новой страницы настоящих правоохранителей - от кого зависит безопасность и спокойствие большого европейского украинского государства", - сказал он.

"Люди вам доверяют. Но за это доверие каждому из вас надо бороться каждый день. Люди хотят защиты. Люди хотят уверенности в завтрашнем дне и безопасного сегодня. И на ваших плечах лежит ответственность за это", - подчеркнул Арсений Яценюк.

Процесс реформы в полиции начат, но далеко не завершен, подчеркнул он: "Вам каждый день надо бороться, бороться за свою репутацию и за безопасность украинского государства", - обратился лидер "Народного фронта" к выпускникам Академии.

"Реформа полиции – это не только отдельная изолированная реформа в системе Министерства внутренних дел. Вам нужны партнеры и коллеги. А это означает, что реформа Национальной полиции должна сопровождаться ускоренными темпами реформирования Службы безопасности Украины, других правоохранительных органов и судебной системы в целом. Ведь для того, чтобы вы реализовывали ваш долг, надо, чтобы суды правильно работали и выполняли закон, и чтобы ваши коллеги по правоохранительной системе протягивали вам руку и служили так же, как и вы служите", - сказал он.

Арсений Яценюк пожелал новым патрульным "уверенности в завтра, внутренних сил, понимание того, что от каждого из вас зависит судьба украинца, украинской семьи и украинского государства".

Лидер "Народного фронта" подчеркнул, что в проекте бюджета на 2019 год минимальная заработная плата для полиции установлена в размере 9200 гривен.

Арсений Яценюк напомнил, что когда он стал Премьер-министром, минимальная заработная плата в тогдашней милиции была 1800 гривен: "Мы начинали с 1800. Будем иметь 9200 - это минимум. И надо двигаться вперед и по социальному пакету, и по защите каждого из вас, ведь вы заслуживаете на внимание государства", - обратился он к выпускникам Академии патрульной полиции.

Арсений Яценюк также принял участие в церемонии вручения полицейских жетонов новым патрульным.