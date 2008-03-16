Литвин раскрыл тайну: кто и что правит бал в Украине
00:43, 16 марта 2008Политика
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Политик говорит про "полный абсурд"
Лидер Народной партии Украины, народный депутат Владимир ЛИТВИН заявляет, что политические назначения на должности доводят кадровую ситуацию в Украине до абсурда. Об этом он сообщил сегодня на пресс-конференции в Житомире, передает корреспондент УНИАН.
"По моему глубокому убеждению, сегодня уже вымыта та глубокая прослойка людей-профессионалов, которые умело делали свое дело", - сказал В.ЛИТВИН.
По его словам, в государстве "в настоящее время правят балл политические назначения, что доводит ситуацию в Украине до полного абсурда". При этом политик не привел конкретных примеров.
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