В УПЦ КП рассказали, кому должны принадлежать все украинские монастыри-лавры

По мнению архиепископа Евстратия, все вопросы касаемо украинских Лавр должны решаться строго в рамках украинского законодательства.

Архиепископ Черниговский и Нежинский, спикер Украинской православной церкви Киевского патриархата Евстратий (Зоря) прокомментировал вопрос по поводу того, кому должны принадлежать все православные украинские монастыри, имеющие статус лавры – Киево-Печерская, Почаевская и Святогорская.

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"Что касается лавр, то они как имущественные комплексы принадлежат государству и только переданы в пользование монастырям Московского патриархата. Наша принципиальная позиция заключается в том, что в исторической перспективе эти украинские святыни будут принадлежать к Украинской церкви, как святыни в России относятся к русской церкви, святыни в Румынии − до румынской церкви и тому подобное", − заявил священнослужитель во время чата на "Главреде".

Однако, по мнению архиепископа Евстратия, на данный момент еще преждевременно давать прогнозы на тему имущественной принадлежности Лавр.

"Каким образом это произойдет, прогнозировать рано. Наиболее вероятно, что путем добровольного решения большинства монахов этих монастырей. Но одно можно утверждать сейчас с точностью и всей ответственностью: этот процесс будет без насилия и не приведет ни к каким негативным последствиям для церкви и Украины. Возможно, это произойдет через год, три, п "ять или десять. На самом деле это не так уж и важно. Главное, что все осознавать неизбежность довершение этого дела и необходимости соблюдения принципов ненасилия", − подытожил спикер УПЦ (КП).

Как сообщал УНИАН, 18 октября Верховная Рада Украины приняла закон «Об особенностях пользования Андреевской церковью Национального заповедника «София Киевская» (№ 9208), внесенный президентом Украины. Председатель ВР Андрей Парубий подписал данный закон и направил на подпись президенту.

Законом установлено, что Андреевская церковь, которая является выдающимся объектом культурного наследия, памятником архитектуры национального значения, как культовое сооружение, находящееся в государственной собственности, передается в безвозмездное постоянное пользование Вселенскому патриархату для совершения богослужений, религиозных обрядов, церемоний и процессий.