Комиссия по избранию кандидатов на должность главы антикоррупционного бюро рассматривает возрастное ограничение

Об этом сегодня во время второго заседания комиссии сказал секретарь комиссии Евгений Захаров.

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Члены комиссии обсуждали вопрос относительно ограничений, которые возможно ввести для лиц, заинтересованных в участии в конкурсе. "Было дополнение сейчас добавить к этим ограничениям еще требование к возрасту кандидатов, который не может превышать 65 лет", - сказал Евгений Захаров.

Он сообщил, что "прямого такого требования в законе нет, но есть другая догма, согласно которой, директора, достигшего возраста 65 лет, необходимо уволить".

По его словам, из этого следует идея, что на должность директора бюро должны рассматриваться только кандидаты, возраст которых меньше 65 лет.

Во время обсуждения также прозвучало предложение, что кандидаты должны достичь определенного возраста для участия в конкурсе, и для примера был назван возраст с 45 лет.