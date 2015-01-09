Конкурсная комиссия должна определиться может ли иностранец стать кандидатом на должность директора НАБ - Порошенко

Как передает корреспондент УНИАН, об этом глава государства заявил во время первого заседания Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро Украины.

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«Мы должны не терять времени и быстро подготовить позиции, которые смогут сделать процедуру отбора, процедуру конкурса более совершенной, дать ответы: видит ли Национальная конкурсная комиссия среди возможных кандидатов на должность директора Бюро иностранцев или нет, какие квалификационные требования мы к ним выдвигаем, какие изменения нам нужно внести в закон. Впереди у нас очень большая работа», - заявил глава государства.