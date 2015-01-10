Адвокат директора ”Укринтерэнерго” требует повторного заседания комитета ВР по делу о закупке угля из ЮАР

Об этом адвокат Зиневича Виктор Петруненко заявил, комментируя сегодняшнее выступление на заседании комитета ВР первого заместителя начальника Главного следственного управления Генпрокуратуры Украины Святослава Лаганяка.

”Заявление господина Лаганяка о причиненном ущербе из-за действий Зиневича на сумму более чем 846 млн грн не только не имеет под собой юридической основы, а вообще находится вне закона, и, пусть меня простит господин Лаганяк, вне элементарной логики, поскольку Зиневич является лицом, которое подвергается незаконному уголовному преследованию по совершенно надуманным поводам и обвинениям”, - сказал Петруненко.

Он отметил, что ”в связи с тем, что господин Лаганяк сделал соответствующее заявление в отношении Зиневича на заседании комитета по предотвращению и противодействию коррупции, защита Зиневича обращается к председателю комитета с требованием о повторном заслушивании информации по этому вопросу, но с участием представителей Зиневича и его самого”.

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Кроме того, по словам Петруненко, чтобы в будущем обезопасить любого по поводу подобных незаконных обвинений, председатель и члены комитета должны рассмотреть вопрос о целесообразности внесения в Уголовный кодекс Украины, в раздел ”Преступления против основ национальной безопасности Украины” статьи, которой предусмотреть уголовную ответственность за «вредительство, совершенное работником правоохранительных органов».

Как сообщал УНИАН, по данным Генпрокуратуры, 6 ноября 2014 года было начато уголовное производство по факту завладения должностными лицами ОАО «Центрэнерго», ГП «Укринтерэнерго» и другими субъектами хозяйственной деятельности государственными средствами в особо крупных размерах.

Одним из эпизодов преступной деятельности, который проверяют следователи, является заключение в августе внешнеэкономического контракта на приобретение угля сомнительного качества в ЮАР.

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«В настоящее время досудебным расследованием установлено, что директор государственного предприятия внешнеэкономической деятельности «Укринтерэнерго», злоупотребляя своим служебным положением, действуя умышленно и по предварительному сговору группой лиц, зная о минимальных качественных показателях угля, который может быть использован для украинских теплоэлектростанций, в августе 2014 года сознательно заключил контракт с компанией Steel Mont Trading Ltd (Великобритания) о приобретении угля в количестве 1 млн метрических тонн происхождением из ЮАР, который по отдельным качественным показателям был заранее непригоден для использования», - подчеркивается в сообщении ГПУ.

По данным Генпрокуратуры, в результате неоднократного подписания дополнительных спецификаций к указанному контракту и изменений к нему фактическая стоимость приобретенного угля выросла из начальных 86 долларов за метрическую тонну до 134 долларов.

Ранее ГПУ сообщала, что в результате этого контракта государству был нанесен ущерб на сумму почти 400 млн грн.

Досудебным следствием действия директора «Укринтерэнерго» квалифицированы как растрата средств государственного предприятия в особо крупном размере по ч. 5 ст. 191 Уголовного кодекса Украины, санкция которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до 12 лет с конфискацией имущества.

Директор «Укринтерэнерго» Зиневич был задержан 4 декабря 2014 года. Ему была избрана мера пресечения в виде домашнего ареста.

Сегодня на заседании Комитета Верховной Рады по вопросам предотвращения и противодействия коррупции Лаганяк заявил, что ущерб от контракта на закупку некачественного южноафриканского угля по завышенной цене составляют 846 млн грн.