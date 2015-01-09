Чубаров возглавил комиссию, которая определит кандидата на должность главы Антикоррупционного бюро

Глава Меджлиса стал председателем Конкурсной комиссии по избранию кандидата на должность директора антикоррупционного бюро

Члены Конкурсной комиссии по избранию кандидатов на должность директора Национального антикоррупционного бюро (НАБ) избрали председателя Меджлиса крымскотатарского народа, президента Всемирного конгресса крымских татар Рефата Чубарова председателем комиссии для координации дальнейшей работы комиссии. Читайте такжеДеятельность Антикоррупционного бюро должна быть ощутима с первых дней - Порошенко Как передает корреспондент УНИАН, кандидатуру Чубарова поддержали 6 членов из 9. Этот вопрос на голосование членам комиссии предложил общественный и политический деятель, профессор Киево-Могилянской академии Виктор Мусияка.

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