Сотрудницу Меджлиса задержали на выезде из Крыма – Чубаров

Как сообщает в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Юксель сейчас держат в специальном помещении вокзала.

Кроме того, у сотрудницы Меджлиса изъяли паспорт.

Читайте такжеВ ЕС обеспокоены запугиванием крымскотатарского Меджлиса "Гаяна Юксель выезжала из Крыма в Киев, где живет ее муж Исмет, которому недавно было объявлено о запрете въезда в Крым", – уточнил Чубаров.

Читайте такжеМеджлису дали еще одни сутки на выселениеОн также подчеркнул, что произошедшее случилось накануне Конференции по коренным народам в Нью-Йорке.