Сотрудницу Меджлиса задержали на выезде из Крыма – Чубаров
15:30, 21 сентября 2014Политика
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С поезда Киев-Симферополь высадили члена Меджлиса Гаяну Юксель.
По словам Чубарова, Юксель находится в специальном помещении вокзала в Джанкое / УНИАН
Как сообщает в Facebook глава Меджлиса крымскотатарского народа Рефат Чубаров, Юксель сейчас держат в специальном помещении вокзала.
Кроме того, у сотрудницы Меджлиса изъяли паспорт.
Читайте такжеВ ЕС обеспокоены запугиванием крымскотатарского Меджлиса "Гаяна Юксель выезжала из Крыма в Киев, где живет ее муж Исмет, которому недавно было объявлено о запрете въезда в Крым", – уточнил Чубаров.
Читайте такжеМеджлису дали еще одни сутки на выселениеОн также подчеркнул, что произошедшее случилось накануне Конференции по коренным народам в Нью-Йорке.
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