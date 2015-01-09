За время голодовки Савченко похудела на 10 кг - адвокат

15:17, 09 января 2015
Политика
1724 0

За время голодовки украинская летчица Надежда Савченко, которая находится в московском следственном изоляторе, потеряла 10 килограмм.

Надія Савченко / УНІАН

Как сообщает ТСН, об этом в пятницу, 9 января, рассказал ее адвокат Марк Фейгин.

Савченко объявила голодовку 28 дней назад в знак протеста против незаконного удержания под стражей.

Читайте такжеСавченко голодает уже 25 дней

Другой адвокат украинской летчицы – Николай Полозов – предупредил, что каждый новый день голодовки Савченко "приближает нас к неминуемой трагедии".

Российское следствие обвиняет украинскую летчицу в убийстве журналиста Андрея Стенина. При этом сама Савченко категорически это опровергает. Напомним, 22 декабря московский суд в очередной раз отказался выпустить женщину из СИЗО. Ранее, 13 декабря, Савченко объявила голодовку, поскольку к ней не пускали врача и не передавали лекарства.

Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter