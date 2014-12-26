Савченко продолжает голодать и заявляет, что принудительное кормление расценит как пытки

Украинская летчица Надежда Савченко, которая незаконно содержится в московском СИЗО и проводит акцию голодовки, заявила, что будет расценивать принудительное кормление как пытки.

Об этом говорится в заявлении Савченко, обнародованном ее адвокатом Марком Фейгиным, передает Радио Свобода.

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Она напомнила, что будет голодать до дня возвращения в Украину или до последнего дня жизни в России.

Савченко отметила, что позволила медикам следственного изолятора, в котором находится, в случае ухудшения состояния здоровья ставить ей капельницы с глюкозой или давать ей воду с сахаром.

"Но запрещаю применить к себе принудительное кормление через нос или через рот. Буду расценивать это как пытки и оказывать сопротивление", – подчеркнула она.

Также Савченко заявила, что по международному законодательству против нее как военнопленной нельзя проводить любые следственные действия.

"22 декабря 2014 года в суде были представлены Следственному комитету РФ доказательства моей невиновности и непричастности к инкриминируемому мне преступлению, а также заявлен мой статус военнопленной. По Женевской конвенции, которую Россия подписывала, запрещается открывать против меня любое уголовное дело и проводить следственные действия", – отметила Савченко.

Как сообщал УНИАН, Савченко была похищена боевиками в Донбассе, а затем ее перевезли в Россию, где обвиняют в причастности к гибели российских журналистов.

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27 октября Басманный суд Москвы по ходатайству следствия продлил срок содержания Савченко под стражей до 13 февраля 2015 года. 22 декабря Московский городской суд отклонил апелляционную жалобу защиты Савченко и оставил ее под стражей.

Кроме того, 15 декабря Савченко объявила голодовку в связи с недопуском к ней врача. Она содержится в московском СИЗО.

26 октября на внеочередных парламентских выборах Савченко была избрана народным депутатом по списку партии «Батькивщина».