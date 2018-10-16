Депутат Колесников заявляет, что не собирается бежать из Украины
Народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Колесников заявляет, что не собирается бежать из Украины и скрываться от правоохранительных органов.
Читайте такжеВилкул уверяет, что не будет бежать из Украины
Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента, где рассматривается представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.
«После смены власти я не бежал из Украины, я не скрывался от правоохранительных органов и не собираюсь этого делать и сейчас», - сказал он.
Колесников добавил, что избирательная кампания в Украине уже фактически началась. «К сожалению, она происходит в непосредственном участии правоохранительной системы - они сознательно пытаются фальсифицировать дела, которые дискредитируют оппозиционных политиков, и набрать очки перед избирателями, предъявив обществу победу над несуществующим предательством», - подчеркнул депутат.
Колесников отметил, что такие представления генерального прокурора и ряда народных депутатов имеют целью «сделать парламент максимально послушным, напомнив народным депутатам о том, что Дамоклов меч избирательного правосудия может висеть над каждым из нас».