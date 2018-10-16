Депутат Колесников заявляет, что не собирается бежать из Украины

По словам Колесникова, дело против него - это одно из звеньев в фальсификации дел для получения баллов власти в избирательной кампании.

Народный депутат из фракции «Оппозиционный блок» Дмитрий Колесников заявляет, что не собирается бежать из Украины и скрываться от правоохранительных органов.

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Как передает корреспондент УНИАН, об этом он сказал во время заседания парламента, где рассматривается представление Генеральной прокуратуры о даче согласия на привлечение его к уголовной ответственности.

«После смены власти я не бежал из Украины, я не скрывался от правоохранительных органов и не собираюсь этого делать и сейчас», - сказал он.

Колесников добавил, что избирательная кампания в Украине уже фактически началась. «К сожалению, она происходит в непосредственном участии правоохранительной системы - они сознательно пытаются фальсифицировать дела, которые дискредитируют оппозиционных политиков, и набрать очки перед избирателями, предъявив обществу победу над несуществующим предательством», - подчеркнул депутат.

Колесников отметил, что такие представления генерального прокурора и ряда народных депутатов имеют целью «сделать парламент максимально послушным, напомнив народным депутатам о том, что Дамоклов меч избирательного правосудия может висеть над каждым из нас».