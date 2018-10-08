"Вор должен сидеть в тюрьме": в ВР произошла перепалка между Луценко и "оппоблоковцем" Колесниковым

Колесникову инкриминируют содействие незаконному отчуждению объектов недвижимости.

На заседании комитета Верховной Рады Украины по вопросам Регламента и организации работы ВРУ произошла словесная перепалка между генеральным прокурором Юрием Луценко и народным депутатом от "Оппозиционного блока" Дмитрием Колесниковым.

Как передает корреспондент УНИАН, Луценко во время обсуждения представления прокуратуры о привлечении к уголовной ответственности Колесникова, в частности, отметил, что депутату не инкриминируют ни хищения, ни дальнейшую приватизацию государственного предприятия.

"Что сделал Дмитрий Колесников? Закон запрещает изменение правового статуса имущества стратегического оборонного предприятия, вверенного ему в управление", - отметил генпрокурор.

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А Колесников, по словам Луценко, "вместо того, чтобы охранять все корпуса оборонного завода, а еще лучше - запустить их ... он вместо этого из неприкосновенного статуса двух цехов вывел их и ракетный завод лишился двух потенциальных рабочих помещений, необходимых для оборонной промышленности".

Колесников призвал генпрокурора быть дипломатичнее в высказываниях, но на это Луценко призвал не перебивать его и подчеркнул: "Вы получили государственные средства за то, чтобы сохранить государственный оборонный завод, который не подлежит отчуждению. Вы, получая государственную зарплату, отдали жулью два завода".

"Вор должен сидеть в тюрьме, а вор, который украл военную технику, должен там сидеть долго", - сказал генпрокурор на повышенных тонах.

На это Колесников призвал до приговора суда не высказываться так и заявил, что завод никогда не был ракетным, и ничего он там не делал.

Как сообщал УНИАН, по данным прокуратуры, Колесников совершил в должности председателя Агентства государственного имущества Украины определенные действия, в результате чего стало возможным отчуждение объектов недвижимости - производственного и лабораторно-бытового корпуса ГП «Научно-исследовательский и конструкторско-технологический институт трубной промышленности имени Я .Осады» в Днепре общей площадью почти 7 тыс. кв. метров.

Луценко ожидает, что парламент рассмотрит представление о даче согласия на привлечение к уголовной ответственности Колесникова 16 октября.