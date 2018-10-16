Экс-командир 79-й бригады принял присягу народного депутата

Александр Гулак и Иван Савка приняли присягу народного депутата, они прошли в ВР вместо нардепов, которые стали членами ЦИК.

Александр Гулак и Иван Савка принесли присягу народного депутата.

Как передает корреспондент УНИАН, церемония состоялась в сессионном зале Верховной Рады.

Гулак прошел в парламент по списку Радикальной партии вместо народного депутата Татьяны Юзьковой, которая сложила полномочия народного депутата в связи с избранием её в состав Центральной избирательной комиссии.

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Савка прошел в парламент по списку партии "Народный фронт" вместо народного депутата Ирины Ефремовой, которая также стала членом ЦИК.

Ранее УНИАН сообщал, что Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Ивана Савку вместо Ирины Ефремовой, которая назначена членом ЦИК.

Савка беспартийный, включен в избирательный список партии "Народный фронт" под №84. Он является заместителем командира воинской части по работе с личным составом - начальник отделения воинской части А 0224, проживает в городе Николаеве.