Новое лицо в Раде: экс-командир 79-й бригады стал нардепом (фото)

Савка - заместитель командира воинской части по работе с личным составом - начальник отделения воинской части АА 0224, проживает в Николаеве.

Центральная избирательная комиссия признала избранным народным депутатом Украины Ивана Савку вместо Ирины Ефремовой, которая назначена членом ЦИК.

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе Центризбиркома.

В ЦИК напомнили, что 4 октября Верховная Рада Украины досрочно прекратила полномочия народного депутата Украины от фракции «Народный фронт» Ефремовой, которая 20 сентября была назначена членом комиссии.

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В связи с этим ЦИК признала избранным народным депутатом на внеочередных выборах народных депутатов Украины 26 октября 2014 года по общегосударственному многомандатному избирательному округу Савку.

Савка беспартийный, включен в избирательный список партии «Народный фронт» под № 84.

Савка - заместитель командира воинской части по работе с личным составом - начальник отделения воинской части АА 0224, проживает в городе Николаеве.

Также он был заместителем командира николаевской 79-й бригады и и.о. командира.