Яценюк: Мы не получаем никакой помощи на безвозвратной основе

Об этом он заявил во время совместной пресс-конференции с федеральным канцлером Федеративной Республики Германия Ангелой Меркель по итогам встречи в Берлине, сообщили УНИАН в Департаменте информации и коммуникации с общественностью Секретариата Кабмина.

В частности, по словам Яценюка, во время встречи обсуждались вопросы “сложных, но нужных реформ в Украине”. “В 2014 году мы удержали ситуацию, несмотря на то, что Украина находится в состоянии необъявленной войны, которая была начата Российской Федерацией. Мы прошли демократические парламентские и президентские выборы, мы сформировали коалицию, которая насчитывает конституционное большинство в новом составе украинского парламента, и правительство Украины делало, делает и в дальнейшем будет еще более настойчиво проводить сложные, но нужные реформы для страны”, - отметил премьер.

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“Эти реформы касаются, в том числе и уменьшения фискального дефицита, и, к сожалению, закрытия целого ряда социальных программ – временно, как этого требует ситуация, - и поднятия тарифов до рыночных уровней, изменения базы налогообложения, борьбы с коррупцией. В том числе и борьбы с влиятельными бизнес-группами, которые могут иметь влияние на украинскую политику”, - подчеркнул Яценюк.

Он также отметил, что чтобы Украина была успешной, необходимо дополнительно получить стабилизационный финансовый пакет: “Для этого правительство Украины провело ряд сложных, но правильных законов, и для этого правительство проводит реформы”.

Яценюк напомнил, что в прошлом году Украина получала соответствующую финансовую помощь: “Хотел бы, в том числе и немецким налогоплательщикам, сказать, что мы не получаем никакой помощи на безвозвратной основе. Мы все возвращаем, и очень уважаем, что такая помощь оказывается”.

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“Мы исповедуем принцип прозрачности, ответственности и подотчетности. В том случае, если мы получим эту помощь, мы готовы не просто отчитываться, а в рамках нашей совместной работы предоставлять любую информацию о том, какие реформы в Украине проводятся, куда используется эта помощь и что необходимо еще сделать в Украине больше, чтобы Украина была все ближе и ближе к ЕС и соответствовала европейским стандартам”, - заявил он.